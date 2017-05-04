CHP İlçe Başkanı tartıştığı arkadaşını öldürdü

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Aytunç Şükrü Tek'i tabancayla vurup öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan Bozdağ'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, arkadaşı Aytunç Şükrü Tek'in evine geldi. Burada bir süre kaldıktan sonra henüz belirlemeyen nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya ğöre Bozdağ belindeki tabancayla Tek'e tek el ateş etti. Kafasına gelen kurşunla ağır yaralanan Tek'in eşi Dilek Tek sokağa çıkarak 'Kocamı öldürdüler yetişin' diyerek bağırmaya başladı. Zanlı Bozdağ ise olay yerinden plakası belirlenemeyen bir otomobille kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve bir çocuk babası Tek'in öldüğünü belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan Bozdağ'ı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA