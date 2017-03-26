CHP'li Ezgi toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'ndeki anneannesinin evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden CHP Konak Gençlik Kolları üyesi Ezgi Gürdal'ın cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan namazının ardından Uzundere Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. 3 yaşındaki oğlu Uras, cenaze törenine getirilmezken tabutunun üzerine Göztepe futbol kulübünün bayrağı ile CHP'nin altı oklu bayrağı kondu.

CHP Konak Gençlik Kolları Üyesi Ezgi Gürdal, cuma akşamı ziyarete gittiği annesi Nurten Gürdal'ın beşinci kattaki evinin balkonunda epilepsi krizi geçirerek dengesini kaybetmiş ve beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Ezgi Gürdal'ın cenazesi, otopsinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi.

Ezgi Gürdal için ikindi üzeri Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları ve yakınları katıldı. Ezgi'nin 3 yaşındaki oğlu Uras cenazeye getirilmezken, Nurten ve Halim Gürdal çiftiyle ayakta durmakta güçlük çekti ve taziyeleri oturarak kabul etti. Ezgi Gürdal'ın tabutunun üzerine Göztepe futbol kulübünün bayrağı ile CHP'nin altı oklu bayrağı kondu. CHP Konak Gençlik Kolları üyesi arkadaşları tabutu omuzladı. Ezgi Gürdal, Uzundere Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, Ezgi Gürdal'ın çok aktif bir üyeleri olduğunu belirterek, "Onu sevmeyen yoktur. Çok çalışkan bir kızımızdı. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Acımızı tarif etmem mümkün değil. Mekanı cennet olsun. Cuma günü saat 18.20 sıralarında arkadaşlarıyla mesajlaşmış. 19.00 sıralarında da bu olay meydana gelmiş. Hayat dolu bir insandı" diye konuştu.

DHA