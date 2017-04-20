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Denizli Haberi: Dana, sahibini öldürdü

Dana, sahibini öldürdü

15:3420 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Dana, sahibini öldürdü
Dana, sahibini öldürdü

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi Acısu Mahallesi'nde, ahırdaki dananın, boynuz darbesiyle yere düşürüp üzerine çıktığı 60 yaşındaki besici Süleyman Sönmez, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sarayköy'ün Acısu Mahallesi'nde besicilik yapan evli ve 5 çocuk babası Süleyman Sönmez, dün saat 09.00 sıralarında ahırdaki hayvanlarını kontrole gitti. Ahırdaki büyükbaş hayvanların yem ve sularını veren Sönmez, bir yıl önce satın aldığı danasının saldırısına uğradı. Sönmez, göğsüne aldığı boynuz darbesiyle yere düştü. Kızgın dana, yere düşürdüğü sahibinin üzerine çıktı. Durumu farkeden yakınları yardıma koşup, Sönmez'i danayı iterek kurmarmak istedi. Ancak, başarılı olamayınca, bu defa kepçe yardımıyla dana uzaklaştırıldı. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sönmez'in yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, aynı gün ikindide ailesinin yaşadığı Acısu Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

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