Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde köprü üzerinde kontroldan çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Sadettin Özkan, hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy İlçesi'nin Hallaçlı Köprüsü'nden sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Sadettin Özkan, yönetimindeki 06 FG 0424 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Hallaçlı Köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontroldan çıkan otomobil köprü üzerinden dereye uçtu. Yakınları Özkan'dan haber alamayınca aramaya çıktı. Bugün öğleden sonra aracın dereye uçtuğunu gören yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobil çekici yardımıyla dereden çıkarılırken, jandarma ve sağlık ekipleri Özkan'ın otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Özkan'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Sadettin Özkan'ın cesedi, İstanbul Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA