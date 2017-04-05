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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da engelliler ata bindi

Diyarbakır'da engelliler ata bindi

17:355 Nisan 2017
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Diyarbakır'da engelliler ata bindi
Diyarbakır'da engelliler ata bindi

DİYARBAKIR Kayapınar Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 30 engellinin ata binme hayalini gerçekleştirdi.
Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 30 engelliye at binme sevinci yaşattı. Kentte bulunan at çiftliğine götürülen engelliler, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı. Engellilerin sevinçlerine ortak olan Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, belediye olarak, Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, her zaman dezavantajlı engellilerin yanında olacaklarını söyledi.

DHA

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