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Düzce Haberi: Düzce'de terör ve FETÖ soruşturmalarında 9 tutuklama

Düzce'de terör ve FETÖ soruşturmalarında 9 tutuklama
01:1517 Ocak 2017
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Düzce'de terör ve FETÖ soruşturmalarında 9 tutuklama
Düzce'de terör ve FETÖ soruşturmalarında 9 tutuklama

DÜZCE'de, bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik soruşturmada 5 üniversite öğencisi, FETÖ/PDY soruşturmasında 2'si polis, 1’i doktor, 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürttüğü bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik soruşturmada Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören 26 öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Öğrencilerden 5'i, bölücü terör örgütü faaliyetleri kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla tutuklanırken 5'i adli kantrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 4 kişi adliyeye sevk edildi. 2'si polis, 1'i doktor, 1'i öğretmen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

 

DHA

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