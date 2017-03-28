Edirne'de asayiş uygulaması

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun şikayet alınan mahalle ve bölgelerde asayiş uygulaması yaptı. Yaklaşık 100 polisin katıldığı uygulamada işletmeler, kıraathanelerde kimlik kontrolü, trafikteki araçlarda ise arama yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü yoğun şikayet aldığı mahallelere yönelik genel asayiş uygulaması yaptı. Asayiş Şubesi'nin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği uygulamaya 100 kadar polis memuru ve arama detektör köpeği 'dark' katıldı. Kıraathane ve işletmelerde polis ekiplerince kimlik kontrolü ile üst araması yapıldı.

TABLET BİLGİSAYAR İLE TRAFİK SORGUSU

Seyir halindeki polis ekiplerince farklı mahallelerde arama noktaları oluşturdu. Araçlar detektör köpeği 'dark' ve polis ekiplerince aranırken, trafik polisleri ellerindeki tablet bilgisayarlar ile sürücü ve araç bilgilerini sorguladı. Sürücüler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GTB) geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

DHA