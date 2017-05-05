Edirne'de Kakava coşkusu

EDİRNE'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri, Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı.

Hıdırellez ve Kakava Şenliklerini izlemek için yerli ve yabancı binlerce kişi, turlarla ve özel araçlarıyla gündüz saatlerinden itibaren kente geldi. İki gün sürecek olan şenlikler nedeniyle otellerde yer kalmadı. Katılımcılar, şenlik açılışının yapılacağı Sarayiçi'nde, Roman dans grupları tarafından çalınan davul zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. Özellikle Roman vatandaşlarının kıvrak dans figürleri izleyenleri büyüledi. Edirne Belediyesi Roman Halk dansları ekibi ve Edirneli Göksel Zurna sahnede mini konser verdi. Göksel Zurna'nın klarnetli gösterisi büyük ilgi gördü.

DEV KAKAVA ATEŞİ YAKILDI

Edirne Belediye Başkanlığı'nın organize ettiği şenliklere Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindeki şehrin önde gelenleri, hep birlikte ağaç dallarından oluşan odun parçalarını tutuşturup dev Kakava ateşini yaktı. Odunlar, kısa sürede tutuşurken, dev alevler 8 metreyi buldu. Kakava ateşi çevreye yüksek derece ısı verince, çevredekiler uzaklaştı.

ATEŞİN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Ateşin kor halini almasının ardından üzerinden atlayanlar, gönüllerince eğlenip hıdrellezi kutladı. Birbirinden güzel Roman kızları ise çılara Kakava ateşi başında poz verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kakava geleneğinin 1400 yıldır devam ettiğini ifade ederek, “İnanıyoruz ki baharla birlikte insanın insana olan sevgisi, saygısı artacak. Onun için mücadele ediyoruz” dedi.

DHA