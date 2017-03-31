Edirne'de telefon dolandırıcılarına polis operasyonu

EDİRNE'de kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan kişiler, telefonla aradıkları 12 kişiyi, "Adınız bir soygun olayına karışmış" yalanıyla dolandırdı. 700 bin lira ile 200 bin lira değerinde ziynet eşyası toplayan 3 şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edirne'de 12 kişi, dolandırıldıklarını söyleyerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis, şüphelileri bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Dolandırıcıların, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, aradıkları kişilere, "Kuyumcu soygununa adınız karıştı. Sizin altınlarınızla çalınan altınlar karşılaştırılacak. Kuyumcudan alınan paralar ile sizin paralar da karşılaştırılacak. Bu yüzden evinizdeki altın ve paraları gelen arkadaşlara verin. Eğer vermezseniz hakkınızda soyguncu olarak işlem yapılacak" dedi.

Telefonla aranan kişiler de ellerinde bulunan toplam 700 bin lira para ile 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptırdı.

Edirne polisi, dolandırıcıları tespit etmek için kentteki güvenlik kameralarını didik didik inceleyip, kimliklerini tespit etti. Şebeke üyelerinden V.S.'nin güvenlik kameralarında İ.S.'den 20 bin lira alırken, görüntüleri ortaya çıkarıldı. Polis, daha sonra takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit ederek operasyon düzenledi. Edirne'deki operasyonda A.D. ve Ö.E., İstanbul'daki operasyonlarda ise V.S. ile A.G., yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E., V.S., A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, dolandırıcıların lideri konumunda olan bir kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA