Emniyet binası önünde ateş açıldı

KONYA'da emniyet binası önünde bir otomobilden havaya ateş açıldı.

Merkez Karatay İlçesi Adana çevreyolu üzerindeki emniyet binası önüne gelen bir otomobilden havaya ateş açıldı. Emniyet binası önündeki kulübede nöbet tutan görevli polis memurlarının peşinden koştuğu araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekibin yanı sıra terör saldırısı olabilir endişesiyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 8 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre sonra şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA