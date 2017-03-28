En çok okuyanlar kitap ile ödüllendirildi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 53'üncü Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında halk kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyanlara kitap ödülü verildi.

Ortaca Atatürk Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde bugün düzenlenen 53'üncü Kütüphane Haftası törenine Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Kütüphane Müdürü Nuran Gökçe, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, kütüphaneye yeni kazandırılan okuma ve araştırma salonunun da açılışı yapıldı. Günümüzde bilgi üreten ve bilgi pazarlayanların ön planda olduğunu anlatan Ortaca Halk Kütüphanesi Müdürü Nuran Gökçe, bilgiye ulaşmanın temelinde okumak olduğunu söyleyerek, "Okumak uzun bir yolculuktur, beşikte başlar, mezarda biter. Kütüphanelerin yaşam boyu öğrenmenin en önemli unsuru olarak bir, yaygın eğitim kurumu işlevi görmesinin yanında enformasyon teknolojileri ile de iç içe İlçe Halk Kütüphanesi olarak 16 bin 272 kitaplık koleksiyonumuz ile 2016 yılında toplam olarak 4 bin 535 kullanıcımıza hizmet verdik. 18 bin 780 kitabımız ödünç alınarak okundu" dedi. Kütüphaneler Haftası'nın kitabın insanın en hakiki dostu olduğunu anlatmak için seçilmiş bir gün olduğunu ifade eden Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Kitap okuyan bir neslimiz olduğundan dünya medeniyetine ölmez eserler bırakmış bir milletiz. Bizim coğrafyamız, insanlığın varoluşundan bu yana dünyanın en önemli kültür merkezlerinin başında geliyor. Daha nice büyük insan bölgemizden çıkacak ve insanlığa ışık olacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından yıl boyu en çok kitap okuyan kişilere Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından kitap ödülleri verildi, öğrenciler günün anlam ve önemini içeren şiirler okudu.

DHA