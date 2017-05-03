Erciyes 2017 tatbikatı başladı

KARA Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Erciyes 2017 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı ile başladı.

Komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen Erciyes 2017 tatbikatı, 12.'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 9 paraşütçü askerin Casa CN 235 nakliye uçağından Şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasında yaptığı hava kılavuzu indirme harekatıyla başladı. Askerler, yaklaşık 4 bin metre yükseklikten atladı. 3 bin metre serbest düşüşün ardından paraşütlerini açan askerler, ertesi gün yapılacak tatbikatta sızma harekatını başarılı ile gerçekleştirdi.

Hava sızma harekatına katılan Katar Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Albay Hamad El ibrahim de paraşütçü komandolarla görüşüp, tatbikat ile ilgili bilgi aldı.

Tatbikatın ikinci gününde ise 4 adet C 130 tipi askeri uçakla 120 komando, hava başı tesisi için paraşütle iniş yapacak. Yarınki Erciyes 2017 tatbikatının ikinci gününde ilk kez Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatta C130 tipi uçakla katılacak.

DHA