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Eskişehir Haberi: Eskişehir'de şüpheli valizden kadın giysileri çıktı

Eskişehir'de şüpheli valizden kadın giysileri çıktı
22:2518 Ocak 2017
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Eskişehir'de şüpheli valizden kadın giysileri çıktı
Eskişehir'de şüpheli valizden kadın giysileri çıktı

ESKİŞEHİR'de tramvay yolu kenarındaki bankların üzerine bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanı tarafından patlatılan valizden, kadın giysileri ve parfümleri çıktı.
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Doktorlar tramvay durağı yakınında, ban üzerinde sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi tramvay ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden kadın giysileri, kadın çantası ve parfümleri çıktı. 

DHA

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