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Bursa Haberi: Forkliftin altında kalan işçi öldü

Forkliftin altında kalan işçi öldü
17:3313 Ocak 2017
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Forkliftin altında kalan işçi öldü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde beyaz et üretimi yapılan bir fabrikaya ait mezbahanede çalışan 29 yaşındaki Gökhan Donder, kullanırken devrilen forklift'in altında kalarak yaşamını yitirdi.
İş kazası, bugün sabah saatlerinde, Bandırma'da Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan beyaz et üretimi yapan fabrikaya ait mezbahanede meydana geldi. Forklift operatörü olarak çalışan Gökhan Donder'in kullandığı araç,  buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Aracın altında kalan evli ve 2 çocuk babası Donder olay yerinde yaşamını yitirdi. 7 yıldır mezbahanede çalışan Gökhan Donder'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

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