Günlük kiralık evde kadın cinayeti

FATİH’te fuhuş yapmak için anlaştığı kadını boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü kadınla sabaha kadar birlikte olmak için anlaştığını ancak kadının gece yarısı gitmek istemesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Fatih, Şehremini Mahallesi Vezir Caddesi Ziya Gökalp Sokakta bulunan günlük kiralık evde dün meydana gelen olayda ihbar üzerine bir daireye giren polis, bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Özbekistan uyruklu Musttrarly K. olduğu öğrenilen kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kadının para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis, kadının cep telefonu kayıtlarından son olarak görüştüğü kişinin Necati F. olduğunu tespit etti. Zeytinburnu’nda bir eve yapılan baskında Necati F.(26) gözaltına alındı.

"SABAHA KADAR ANLAŞTIK GİTMEK İSTEYİNCE ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Necati F., olayla ilgili sorgulandı. Şüphelinin kadınla para karşılığı birlikte olmak için gecelik olarak anlaştığı, ancak kadının geceyarısı evden gitmek istemesi üzerine aralarında kavga çıktığını anlattığı öğrenildi. Kavga sırasında Özbekistan uyruklu kadının boğazını sıktığını söyleyen şüphelinin, kadının yere yıkılmasının ardından olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi. Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere kadının bayıldığını sandığını, öldüğünü tahmin etmediğini anlattığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Necati F., adliyeye sevk edildi.



DHA