Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

HATAY merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen 29 Mart'ta 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan, aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 28 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA