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Edirne Haberi: Hırsızlıktan aranan kadın, cezaevindeki oğlunu ziyarete gidince yakalandı

Hırsızlıktan aranan kadın, cezaevindeki oğlunu ziyarete gidince yakalandı
17:3619 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Hırsızlıktan aranan kadın, cezaevindeki oğlunu ziyarete gidince yakalandı
Hırsızlıktan aranan kadın, cezaevindeki oğlunu ziyarete gidince yakalandı

EDİRNE'de hırsızlık suçundan cezevinde bulunan oğlunu ziyaret giden anne T.M., GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.
Edirne Projesiz Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan O.M.'yi annesi T.M. cezaevinde ziyarete gitti. Anne T.M.'nin yapılan UYAP sorgulamasında Edirne'de hırsızlık suçundan yakalama kararı ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.M., İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. T.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

DHA

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