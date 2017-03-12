Hollanda'daki Türklerden konsolosluk önünde protesto(16)

HOLLANDA'DA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmaması protesto etmek için, Hollanda’daki çok sayıda Türk, konsolosluk önünde toplandı.

Hollanda polisi, kalabalığın artmaması için yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis, dağılmayan kalabalığa ise müdahalede bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konsolosluk önünde toplanan kabalık

-Türk vatandaşlarla röp

-Polis müdahalesinden görüntüler

-Kalabalıktan görüntüler

Haber: Ender DURUEL / ROTTERDAM, (DHA)

DHA