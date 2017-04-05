Hurda cipin ön tarafından masa yaptı

ZONGULDAK'ta otomobil tamircisi Erkan Çiçek, 7 yıl önce 2 bin liraya aldığı 1952 model hurda cipi parçalayıp ön kısmını masaya dönüştürdü.

Oto tamircisi 40 yaşındaki Erkan Çiçek, 1952 model hurda cipi 7 yıl önce 2 bin liraya satın aldı. Cipi parçalara ayıran Çiçek, ön kaporta bölümünü masaya dönüştürme kararı aldı. Çiçek, motoru çıkarıp kaportayı ve çamurlukları orijinaline uygun şekilde yeniden birleştirip düzenledi. Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.

Çiçek, internette gördüğü farklı masalardan esinlenerek cipin ön tarafını masaya dönüştürdüğünü söyledi. Çiçek, "Cipi satın aldıktan sonra iş yerimde atıl durumda bir süre bekledi. Sonra böyle bir fikir geldi aklıma. Bu üretimler vidalı olduğu için parçalara ayrılabiliyor. Parçalara ayırdıktan sonra ön takımı bir takım değişikliklerle masa haline çevirdim. Motorunu çıkardım. Son olarak boyadım ve güzel bir masa ortaya çıktı. Görüp satın almak isteyenler oluyor. Kendilerine de yapılmasını istiyor. Dekor amaçlı da kullanmak isteyenler var" dedi.

DHA