İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi, 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
DHA