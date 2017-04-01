İslahiye'de, PYD'li terörist tutuklandı

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı Gaziantep'in İslahiye sınırında yakalanan terör örgütü PKK üyesi Suriye uyruklu 22 yaşındaki İdris İsmail, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan İdris İsmail'i yakaladı. Yapılan incelemede Suriye'nin Afrin bölgesinde silahlı eğitim aldığı ve terör örgütü PYD üyesi olduğu belirlenen İdris İsmail, sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA