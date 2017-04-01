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Gaziantep Haberi: İslahiye'de, PYD'li terörist tutuklandı

İslahiye'de, PYD'li terörist tutuklandı
18:411 Nisan 2017
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İslahiye'de, PYD'li terörist tutuklandı
İslahiye'de, PYD'li terörist tutuklandı

 SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı Gaziantep'in İslahiye sınırında yakalanan terör örgütü PKK üyesi Suriye uyruklu 22 yaşındaki İdris İsmail, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan İdris İsmail'i yakaladı. Yapılan incelemede Suriye'nin Afrin bölgesinde silahlı eğitim aldığı ve terör örgütü PYD üyesi olduğu belirlenen İdris İsmail, sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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