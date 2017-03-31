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İstanbul Haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
20:2731 Mart 2017
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği ve eleman temin ettiği iddia edilen 5 şüpheli tespit edilerek takibe alındı. Yapılan çalışmaların ardından Pendik ve Sultanbeyli'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.G. ve eşi A.G. ile birlikte M.A., H.K. A.Y. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında da arama yapan polis ekipleri çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

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