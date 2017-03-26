Kadınların ürettiği 'Amazon kraliçeleri' Avrupa'ya satılıyor

ŞANLIURFA'nın Harran İlçesi'nde, Aile Destek Merkezi'nde kurs gören Türk ve Suriyeli kadınların keçeden ürettiği savaşçı 'Amazon kraliçeleri'nin figürlerinin yer aldığı hediyelik kilimler ile seramikten yapılan biblolar, Avrupa ülkelerine satılıyor.

Harran Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi’nde kurs gören Türk ve Suriyeli kadınlar, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde bulunan savaşçı 'Amazon kraliçeleri'ni, keçeden kilimlere işliyor. İlçedeki dezavantajlı 90 kadın kursiyerin ürettiği hediyelik kilimler, 'Amazon kraliçeleri' ismiyle 50-300 lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'deki birçok kentin yanı sıra, Avrupa'nın birçok ülkesine de satılıyor. Kadın kursiyerler, keçenin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş motifler ile seramikten tarihi Harran Kümbet evlerinin bibloları gibi hediyelik eşyalar da üretip satarak aile geçimlerine katkı sağlıyor.

"HARRAN'DAN AVRUPA'YA KEÇE GİDİYOR"

Türk ve Suriyeli kadınların ürettiği keçe ve seramiklerin başta yurt içi olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulduğunu ifade eden Harran Kaymakamı Temel Ayca, şöyle dedi:

"Yaklaşık 30 bin civarında Suriyeli misafirimiz bulunmaktadır. Bunların topluma entegre edilmesi için bir çalışma başlattık. Burada Harranlı ve Suriyeli kadınlar beraber çalışıyorlar. Biz bunlara sadece meslek öğretmek değil, onlara sosyalleşmeyi de öğretmeye çalışıyoruz. Burada kadınlarımız ürettiği ürünlerimiz de pazarlanmaya başladı. Keçe ürünlerimizden büyük bir miktarını İngiltere, Londra’ya gönderdik. Buradaki el emeği ürünler, kadın savaşçıları tasvir eden mozaiklerden esinlenerek 'Amazon kraliçeleri' ismiyle markalaştı. Harran'ın turizm potansiyeli oldukça yüksek, bu anlamda turistlere sunulacak hediyelik eşyanın bulunmaması nedeniyle bizler bu tür çalışmaları başlattık."

Kursiyerlerden Cemile Yardımcı ise merkezde hem sanat öğrenip, hem de para kazandıklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Burada Harran’a özgü kümbet evlerini, üniversiteyi ve kaleyi seramikle yapıyoruz. Burada zamanımız oldukça iyi geçiyor. Bizler burada Harran’ın 'Amazon kraliçeleri' olarak anılmaya başladık. Bu isimin bizlere yakıştırılmasından oldukça memnunuz. Burada Suriyeli kadın arkadaşlarımızda bulunmaktadır. Burada hem sohbet ediyoruz, hem de sanat öğreniyoruz."

DHA