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Samsun Haberi: Kapkaççıya çantasını kaptırdı

Kapkaççıya çantasını kaptırdı
14:3720 Ocak 2017
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Kapkaççıya çantasını kaptırdı
Kapkaççıya çantasını kaptırdı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir kişi, B.K. isimli kadının omzundaki çantasını alarak kaçtı.
Olay, bugün İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kamu kurumunda çalışan B.K. isimli kadın, eve giderken, arkasından yanaşan 15 yaşlarındaki erkek şüpheli, omuzuna asılı olan çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. B.K. polislere, "Evime giderken arkamdan yanaşıp çantama sarıldı. Bu sırara elimdeki poşetler de yere düştü. Bir anda çantamı alıp kaçtı" dedi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

DHA

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