'Kar sokakta' tiyatro

ERZURUM, Atatürk Üniversitesinde kar ve buzdan kurulan 'EYOF 2017 Kültür Sokağı'nda Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Öğrencileri, soğuk havada oyun sahneledi.

Heykel Bölümü öğrencileri tarafından 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) için yapılan 'Kardan Erzurum Sokağı'nı bir sahne gibi kullanan aynı fakültenin sahne sanatları bölümü öğrencileri sahnelediği oyunla büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Kampusu'ndeki Gençlik ve Bilim Anıtı arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon kar ve İstanbul'dan getirilen bir kamyon kalıp buz ile GSF Heykel Bölümü öğretim üyeleriyle öğrenciler 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini kardan sokakta topladı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin yer aldığı 'kardan kültür sokağını' gezmeye gelenler, tiyatro sürprizi ile karşılaştı. Güzel Sanat Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, kardan sokağı bir sahne gibi kullandı ve sergilikleri muhteşem oyunla halkın ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede olmasına rağmen yaklaşık 20 dakika orta oyunundan örnekler sunan öğrenciler, izleyicilerin alkışları ile ısındı. Öğrencilerin hem güldüren hem de düşündüren orta oyunu ile güzel bir performans sergilediğini belirten GSF Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Praf.Dr. Pınar Aras, şöyle dedi:

"Bu tarihi dokuya uygunluğu açısından orta oyunu uygun gördük. Türk tiyatrosunun bir oyunu olarak orta oyundan bir örnek sunduk. Oyunumuz yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bölüm olarak bu tür oyunlarımızı daha önceki festivallerde de düzenlemiştik. Erzurum halkını hem kar sokağı gezmeye hem de oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz."

Oyunda, 'Arap Bacı'yı canladıran ikinci sınıf öğrencisi Furkan Dikici ise, "Arabistan'dan gelmiş bir dadıyı oynuyorum. Kadın kılığına girmiş erkek seyircilerin daha çok dikkatini çekiyor. Oyun günümüzdeki izdivaç programlarına bir gönderme yapıyor. Bu tür evliliklerin ne kadar saçma ve bu programların insanların aklını yıkadığını anlatmaya çalıştık. Havaların soğuk olması bizleri biraz etkiliyor ama seyirciler alkışlayınca her şeyi unutuyoruz " dedi.

DHA