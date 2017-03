Kaymakam: Okey oynayandan yanmaz elbiseli itfaiyeciye geçtik

MUŞ'un Varto İlçesi Kaymakamı ve kayyum olarak adandığı Belediyede Başkanlık yapan Mehmet Nuri Çetin, 'okey oynayan' itfaiyeciden yanmaz elbiseli itfaiyeciye geçiş yaptıklarını söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin, itfaiye Amirliği araç filosunu her düzeyde yangına müdahale edebilecek teknik donanıma sahip bir konuma getirdiklerini söyledi. Çetin, ateşe dayanıklı 10 yanmaz elbise, 10 çift bot, 10 baret aldıklarını belirtti. İtfaiye eri sayısını 9'a çıkardıklarını hatırlatan Çetin, Varto ilçesinde 'okey oynayan' itfaiyeciden yanmaz elbiseli itfaiyeciye geçiş yaptıklarına dikkat çekti. Varto Belediyesi Başkanlığı İtfaiyesi'nin,daha iyi hizmet verebilmek için araç ve gereç donanımını günün şartlarına uygun hale getirdiiklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kayyumdan önce itfaiyemizde tek arkadaşımız vardı. Hastane yangınına takım elbise ile tek eleman gelmişti. Biz hemen eleman sayımızı dokuza çıkardık. En modern yanmaz, yangına dayanıklı elbiseleri aldık. Bizim için vatandaşın can ve mal güvenliği merkezdedir, önceliğimizdir. Şimdi Varto itfaiyemiz dokuz itfaiye eri üç itfaiye taşıtıyla vatandaşımızın hizmetindedir. Bundan sonra arkadaşlarımız yangınlara hızlıca müdahale edecekler. Varto Belediyemiz son iki ayda bayağı hızlı çalıştı. Daha önceden personel örgüt talimatıyla alındığı için çalışmak yerine okey masalarında 3'üncü ve 4'üncü oluyorlardı. Artık arkadaşlarımız itfaiye eri olacaklar 4 okey elemanı olmayacaklar. Her düzeyde yangına müdahale edecek olan ekip, trafik kazalarında yaralıları kurtarabilecek ekipmanla donatıldı."

DHA