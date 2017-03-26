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Konya Haberi: Kaza anı kamerada

Kaza anı kamerada
09:2626 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada

KONYA'da hafif ticari araca çarptıktan sonra yere düşen kadın sürücü, o an yanından geçmekte olan belediye otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ucuz atlatılan kaza bir motosiklet sürücüsünü kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde  meydana geldi. Motosikleti ile giden kadın sürücü, sokak içerisinden caddeye çıkan hafif ticari araca çarpınca, dengesini yitirerek yola düştü. Kadın sürücünün düşerken yanından geçen belediye otobüsünün altında kalmaması olası faciayı önledi. Kolundan hafif  yaralanan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Bu anlar ise bir motosiklet sürücüsünün kaskındaki kamera tarafından olduğu gibi görüntülendi.

 

DHA

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