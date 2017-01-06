Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'da kontrolden çıkıp önce BursaRay duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Bursa-Ankara Karayolu Hacivat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kestel yönüne giden 19 yaşındaki Hüseyin Buğra Muş yönetimindeki 16 LRN 66 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Önce BursaRay duvarına, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü Muş, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Muş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

DHA