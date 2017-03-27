Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, gene giderim (2)

KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl ve Yenişehir ilçelerindeki programının ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda taksi, servis ve minibüs şoförleriyle bir araya geldi. Referandumda oylanacak yeni anayasa değişikliğinin neler getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, kendisine 'Doğruyu konuşmuyor' diyenlere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bana 'doğruyu konuşmuyor' diyenlere sesleniyorum. Gelsinler kendi istedikleri televizyon kanalında tartışalım" dedi. 16 Nisan'da oylanacak anayasayı freni patlak bir otobüse benzeterek, kendisini dinleyenlere "Siz olsanız çocuklarınızı freni patlak bir otobüse bindirir misiniz" sorusunu sordu.

Buradaki konuşmasının ardından merkez Nilüfer ilçesinde Plaza 16'daki programa gelen Kılıçdaroğlu, Arzu Esendemirci ile Cevdet Ataman çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah şahitliği yapan Kılıçdaroğlu, nikah defterini ise Arzu Esendemirci'ye verdi. Nikah töreninin ardından Plaza 16'daki Karadeniz dernekleri üyeleriyle bir araya Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı partili olmamalı, tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı milleti temsil edecek. Ancak partili bir cumhurbaşkanı olursa onu ilde ve ilçede parti başkanları temsil edecek. Mesela CHP Genel Başkanı'nı Bursa'da CHP İl Başkanı temsil ediyor. Cumhurbaşkanı da partili olursa onu parti başkanı temsil edecek" dedi.

Sandık başına gidecek olan herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin düşünmesi lazım sandığa giderken. Hepimizin sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var, tek tek hepimizin de sorumluluğu var. Hepimiz tek tek vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Onlara doğruları anlatacağız. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği, kimsenin inancından ötürü ötekileştirmediği, herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye özlemi içinde gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız."

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasının ardından Bursa Podyumpark'ta iş adamlarıyla bir araya geldi. Buradaki toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

DHA