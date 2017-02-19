Köydeki 7 ev yanarak kül oldu

KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi'ne bağlı Keşlik Köyü'nde elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangında yan yana olan 7 ahşap ev yanarak kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Bozkurt İlçesi'ne bağlı Keşlik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 13 hanenin bulunduğu köyün muhtarı Erol Şengül'ün evindeki elektrik prizi tutuşunca yangın çıktı. Ahşap evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. Yangın hızla büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yan yana olan 7 ahşap ev yanarak kül oldu.

Yanan evlerinin sahiplerinin hepsinin şehir dışında oldukları ve sadece yaz aylarında köye geldiklerinde kullandıkları öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA