Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kastamonu Haberi: Köydeki 7 ev yanarak kül oldu

Köydeki 7 ev yanarak kül oldu
17:3119 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Köydeki 7 ev yanarak kül oldu
Köydeki 7 ev yanarak kül oldu

KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi'ne bağlı Keşlik Köyü'nde elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangında yan yana olan 7 ahşap ev yanarak kül oldu.
Yangın, öğle saatlerinde Bozkurt İlçesi'ne bağlı Keşlik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 13 hanenin bulunduğu köyün muhtarı Erol Şengül'ün evindeki elektrik prizi tutuşunca yangın çıktı. Ahşap evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. Yangın hızla büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yan yana olan 7 ahşap ev yanarak kül oldu.
Yanan evlerinin sahiplerinin hepsinin şehir dışında oldukları ve sadece yaz aylarında köye geldiklerinde kullandıkları öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar