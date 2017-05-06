Küçükçekmece'de terör operasyonu (2)

KÜÇÜKÇEKMECE'de, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda polisle çatışmaya girdiği iddia edilen 18 yaşındaki Sıla Abalay, öldürüldü. Abalay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi Terzi Sokak üzerindeki bir binaya İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İddiaya göre, operasyonda polisle çatışmaya giren Sıla Abalay, öldürüldü. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın olduğu bölgeye yaya ve araçlar alınmadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhurşyet savcısının, ceset ve olay yerindeki inclemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı. Abalay'ın cesedi zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, ceset getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemi alınırken bir toplumsal müdahale aracı TOMA'nın da hazır bekletildiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA