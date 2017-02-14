Son Dakika: Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyinin öldürüldüğü iddiası (2) Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyinin öldürüldüğü iddiası (2) Son Dakika Haberi







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Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyinin öldürüldüğü iddiası (2) Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, zamanını çoğunu yurtdışında geçiren üvey ağabeyinin Malezya'da suikast sonucu öldürüldüğü öne sürüldü.

Güney Kore merkezli Chosun TV, Kim'in üvey ağabeyi Jong Nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında öldürüldüğünü iddia etti.

Televizyon, üvey ağabeyin Kuzey Kore ajanı olduğu sanılan iki kadın tarafından zehirlendiğini iddia etti.

Polis kaynaklarına göre, "kimliği belli olmayan Kuzey Koreli bir kişi"nin bugün hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda yaşamını yitirdi.

TV haberine göre, hastanede görevli bir kişi de, hastaneye cansız getirilen kişinin 1970 doğumlu ve soyadının Kim olduğunu söyledi.

DHA