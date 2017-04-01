Liseli aşçı adaylarından kütüphane için kermes

BOLU'nun Mengen İlçesi'de Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulama mutfağında hazırladıkları yiyecekleri sattıkları kermes ile okul kütaphanesine yeni kitaplar alacak.

Lisede eğitim gören aşçı adayları, okulun uygulama mutfağında hazırladıkları yiyeceklerden kermes düzenledi. Öğrenciler, elleriyle yaptıkları tatlı, börek, dolma, çiğ köfte, kısır gibi yiyecekleri Mengen Kapalı Pazaryeri'nde açtıkları kermeste satışa çıkardı. Vatandaşlar kermese yoğun ilgi gösterdi. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da kermesi gezip alışveriş yaparak öğrencilere destek verdi. Öğrenciler, kermesten elde edecekleri gelir ile yeni kitaplar alıp okul kütüphanesinin zenginleşmesi ve güncelleşmesini sağlayacak.

DHA