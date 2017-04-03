Mersin'de polis ekip aracına bombalı saldırı: 2 yaralı (3) yeniden

MERSİN'de Söğütlüpınar Kavşağı'nda polis ekiplerine yönelik teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Parça tesirli bombanın, poşetle kavşaktaki otların arasına bırakıldığı ve uzaktan kumandayla patlatıldığı belirlendi.

Saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Süğütlüpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Tece Polis Merkezi'nde görevli asayiş ekipleri, 33 A 6257 plakalı ekip aracı ile kavşakta beklemeye başladı. Güvenlik amacıyla her sabah aynı kavşakta önlem alan polis ekiplerinin aracı park etmesinden kısa süre sonra, büyük gürültüyle patlama oldu. Yaklaşık 50 metrelik alanda etkili olan patlamada araçta bulunan polis memurları Olcay Solak ile Hayrullah Poyraz yaralandı. Çevreden yetişenlerin ilk müdahalesini yaptığı polis memurları, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisler Olcay Solak ile Hayrullah Poyraz'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, büyük hasar gören ekip aracının bulunduğu noktadaki otların arasına poşetle daha önce bırakılan parça tesirli bombanın, teröristlerce uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirlendi.

Her gün aynı kavşakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin yakalanması için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA