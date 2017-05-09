Muş’ta terör operasyonu: 5 tutuklama

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması TJA'ya (Tevgere Jinen AzadÖzgür Kadın Hareketi) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce PKK/KCK Terör Örgütünün kadın yapılanması TJA'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İl Genel Meclisi Başkan Vekili Müşerref Dağ, HDP Muş Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı Nejla Özer ve 2 TJA üyesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. DBP Varto İlçe Eş Başkanı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

DHA