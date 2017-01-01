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İstanbul Haberi: O anları anlatamadı

O anları anlatamadı
12:431 Ocak 2017
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O anları anlatamadı
O anları anlatamadı

 Erhan TEKTEN Hakime TORUN/İSTANBUL, (DHA) Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı. İncelemeler nedeniyle kulübe giremeyen güvenlik görevlisi Emrah Altun gazetecilerin sorularına cevap verdi. Makineli tüfek sesi duyduğunu söyleyen Altun, "Ben dışarıdaydım. Noel Baba kıyafetliler miydi bilmiyorum" dedi. "O anları anlatır mısınız " sorusuna da, "Şu anda sıkıntılıyız. Belki daha sonra. Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde" şeklinde yanıt verdi.

   

 

DHA

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