Osmaniye'de banka soygunu girişimi

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde bir banka şubesine girerek soygun yapmaya kalkışan 42 yaşındaki Hasan B., güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Arbede sırasında yaralanan Hasan B., tedavisin ardından gözaltına alındı.

Saat 15.00 sıralarında Tufan Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki banka şubesine giren 2 çocuk babası Hasan B., kurusıkı tabancasını çekip, "Bu bir soygundur" diye bağırıp, müşterilerin dışarı çıkmasını istedi. Panikleyen müşteriler dışarı çıkarken bankanın güvenlik görevlisi, arkasından yaklaştığı Hasan B.'nin başına demir zımbayla vurarak yere düşürdü. Çıkan arbede sırasında Hasan B.'nin elindeki tabanca 1 el ateş aldı. Çıkan arbedede sırasında başından yaralanan soyguncu, etkisiz hale getirildi. Şüpheli ihbar üzerine şubeye gelen polis ekipleri tarafından götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Tahir Darbazoğlu bankaya gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA