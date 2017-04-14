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Sakarya Haberi: Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

18:4514 Nisan 2017
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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün ayakkabısı otomobilin tamponu ile çamurluğunun arasına girdi.
Kaza, Adapazarı-Karasu yolunun Ferizli kavşağında meydana geldi. Emir Uğur Ercin yönetimindeki 34 RE 2867 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Devlet Çulhaoğlu'nun kullandığı, plakası bulunmayan motosiklete çarptı. Kazada, Devlet Çulhaoğlu ile arkasında oturan İbrahim Çulhaoğlu, motosikletten yola savrularak yaralandı. Devlet Çulhaoğlu'nun ayakkabısı otomobilin tamponu ile çamurluğunun birleştiği kısma girdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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