Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde 70 yaşındaki Mustafa Zeytün, kullandığı otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.
Kaza Osmancık-Dodurga İlçe Karayolu Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'un Osmancık İlçesi'nden Dodurga İlçesi istikametine gitmekte olan Mustafa Zeytün yönetimindeki 19 HP 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Mustafa Zeytün olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA