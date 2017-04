Otomotivde yeni tasarımlar aranıyor

TÜRKİYE ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü otomotivde, yenilikçi tasarımlarla katma değerin artırılması amacıyla düzenlenen 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasına başvurular başladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 4 Mayıs tarihinde İTÜ Maslak Yerleşkesinde düzenlenecek etkinlikte toplam 120 bin TL para ödülü dağıtılacak. Adayların 14 Nisan’a kadar internet üzerinden başvuruda bulunacağı etkinlikte, dünya otomotiv endüstrisinin ünlü profesyonelleri de seminer ve konferanslarla sektörün geleceğine ışık tutacak.

Otomotiv endüstrisinde yılın en önemli organizasyonu olan Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması için geri sayım başladı. Türk otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve yenilikçi tasarımların teşvik edilmesi amacıyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin koordinatörlüğünde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması, 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Maslak yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Her iki yarışmada toplam 120 bin TL para ödülü dağıtılacak, ayrıca Tasarım Yarışmasında dereceye girenlerden iki proje sahibi Ekonomi Bakanlığının desteği ile yurt dışında iki yıl süre ile burslu okumaya hak kazanacak.

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında otomotivde katma değerin artırılması, yeni ürün, teknoloji ve metotların üretilmesi, yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına sunulmasının amaçlandığı yarışmalara, öğrencilerden profesyonellere 18 yaşını dolduran her aday katılabiliyor. Adayların 14 Nisan tarihine kadar projeleriyle internet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Yarışmalarda ön elemeyi geçen adaylar 19 Nisan’da duyurulacak, ikinci eleme de 24 Nisan’da gerçekleştirilecek.

YENİ TASARIMCILARIN YETİŞTİRİLMESİ TEŞVİK EDİLİYOR

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile otomotiv sektöründe inovasyon ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmayı, genç tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmeyi ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ömer Burhanoğlu, "Etkinlik ile Türk otomotiv sektörüne daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler sunabilmeyi hedefliyoruz. Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile uluslararası arenada da markalaşacağız" diye konuştu.

DHA