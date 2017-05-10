'Piti' sahibiyle birlikte şişe topluyor

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, atık toplayan 45 yaşındaki Soner Öztaylan'ın en büyük yardımcısı ‘Piti' adlı köpeği. Pitbull kırması köpeğini, verdiği eğitimle şişe toplamaya alıştırdığını belirten Öztaylan, 'Benim ulaşamadığım şişeleri bulup getiriyor. Ödül olarak mama veriyorum' dedi.

Hacıyusuf Mahallesi'nde yalnız yaşayan, çevreden topladığı şişe, plastik ve kağıt atıkları satarak geçinen Soner Öztaylan, 6 yaşındaki pitbull kırması köpeğini hiç yanından ayırmıyor. 'Piti'yi şişe toplamaya alıştırdığını kaydeden Öztaylan, 'Benim göremediğim şişeleri de bulup getiriyor. Ödül olarak mama ve bisküvi veriyorum. Şimdi gebe kaldığı için fazla çalıştırmıyorum. Fazla yiyecek de vermiyorum. Çünkü kilo alırsa iyi çalışamıyor, üzmüyorum onu' dedi. Köpeğin ağzıyla taşıdığı şişeleri Öztaylan'a getirmesi, görenler tarafından lanıyor.

DHA