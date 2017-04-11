Polis müdürü ilişkisi nedeniyle Bylock indirmiş

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'den yargılanan 3. sınıf emniyet müdürü Y.U. barda tanıştığı bir kadınla ilişkisi olduğunu, gizli arama yapabilmek için Bylock indirdiğini söyledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. sınıf emniyet müdürü Y.U. tutuklandı, meslekten ihraç edildi. Y.U. hakkında Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bylock kullanmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile açılan davada Y.U. kendini savundu. Y.U. 2012 yılında Kocaeli'de göreve başladığını belirterek, '20 yıl boyunca kaçakçılık ve organize işler, terörle mücadele gibi operasyonel birimlerin hiçbirinde çalışmadım. Çalıştığım yerler hep kimsenin istemediği, benim de fikrim sorulmadan gönderildiğim yerlerdi. Terör örgütü üyesi olsam bu yerlerde çalışmazdım. Hakkımda ifade veren M.Ö. de benim örgütle bağlantılı olabileceğimi düşündüğünü söylemiş. Kesin öyle dememiş' dedi.

Bylock kullandığı iddialarıyla ilgili olarak ise Y.U, '2011 yılında eşim ile aramızda problemler vardı. Bu dönemde İstanbul'da barda tanıştığım Sevda isimli bir kadınla ilişkim oldu. Ben ona numaramı vermemiştim. Hep ben onu arıyordum. Emniyet mensubu olduğum için gizlemek zorundaydım. Böyle zor oluyor diye gizli arama yapabileceğim bir program aradım. Play Store'dan Bylock'u indirdim. Ama kullanamadım. Daha sonra farklı programlar denedim. Telefon numarasını kendi telefonuma bile kaydetmedim. Kağıtta yazıp saklıyordum. Bu çok özel bir şeydi. Benden başka kimse bilmez. Kimseye anlatmadım. Çok kısa süren bir şeydi zaten. 3 ya da 4 kez görüştüm. Ailem bu olayı öğrendiği için parçalanmak üzere. Tüm hayatım alt üst oldu. Hiç hastalığım yokken hasta oldum. Tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.

Mahkeme heyeti Y.U'nun Bylock programını giriş yapıp yapmadığının belirlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA