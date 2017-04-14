Referandum torbaları bazı sandık kurulu başkanlarına verildi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 16 Nisan pazar günü yapılacak referandumda kullanılacak oyların torbaları dağıtıldı.

Avanos'ta toplam 82 sandık bulunuyor. İl ve ilçe merkezlerindeki sandıklar, seçim günü sabah saat 05.00'ten itibaren bina sorumlusuna, bina sorumlusu olmayan yerlerde Seçim Kurulu'nca, Sandık Kurulu Başkanına imza karşılığı sandık yerinde teslim edilecek. Avanos'a gelen sandıkların 52'si mahalle ve köylerde, 30'u da ilçe merkezinde bulunacak. Seçim torbaları, İlçe Seçim Müdürlüğünde, köy ve mahallelerde görevli sandık başkanlarına, Seçim Kurulu Başkanı Hakim Zehra Ekici ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Onur Gökdemir tarafından, torbaların içinde bulunan belgeler gösterildikten sonra ağızları mühürlenerek teslim edildi.

DHA