Rusya Sağlık Bakanı açıkladı: “Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi”

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Petersburg’da yaşanan patlamada 7’si olay yerinde, 1’i ambulansta, 2’si hastanelerde toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sayısının 40 kişi olduğu bildirildi.

Öte yandan patlamanın yaşandığı Petersburg Metrosunda bulunanların tahliyesinin de sona erdiği bildirildi.

Patlamadan etkilenenlerin tahliyesi için helikopterler kullanılıyor. TASS muhabiri, bir helikopterin ‘Teknologiçeskiy İnstitut’ istasyonundan, bir helikopterin ise ‘Sadovaya’ istasyonundan yaralıları götürdüğünü belirtti.

Bu arada Facebook, Saint Petersburg’daki patlamanın ardından ‘Güvende misin’ bildirimi gönderdi.

Başka patlayıcı var mı

St. Petersburg metrosunun diğer merkezi istasyonu olan ‘Ploşad Vosstaniya’da başka patlayıcı madde bulunduğu öne sürüldü.

DHA