Sağlık için pedal çevirdiler

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 2’nci kez düzenlenen 'Sağlık İçin Pedalla' etkinliğine 250 bisiklet sürücüsü katıldı.

Talas Paraşüt İniş Alanında yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, İl Halk Sağlığı Müdürü Ömer Faruk Özyurt ve çok sayıda kişi katıldı. 'Sağlık İçin Pedalla' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, bisiklet sürücüleri Talas Paraşüt İniş Alanından, Kadir Has Kongre Merkezine kadar pedal çevirdi. 250 bisiklet tutkununun katıldığı etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, "Sağlıklı toplumlar oluşturmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sağlık çalışanlarının öncelikle kendi bilgilerini artırması, güncellemesi yaptığı davranışlar ile rol model olması gerekmektedir" dedi. Her yaş grubundan bisiklet kullanıcısının katıldığı etkinlik polisin eskortu eşliğinde tamamlandı.

DHA