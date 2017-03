'Sarı Melekler' organlarını bağışladı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 20 yıldan bu yana faaliyet gösteren 'Sarı Melekler Grubu' üyesi Samiye Gökmen, Fisun Sert ve Nezihe Havuçoğlu, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'nde tüm organlarını bağışladı.

AÜ Hastanesi'nde 1997 yılından bu yana Çocuk Kliniği başta olmak üzere, çeşitli kliniklerde nöbet sistemiyle her gün 10.00-16.00 saatleri arasında gönüllü çalışan 'Sarı Melekler', 20'yi bulan üyesiyle 'Sevgi en iyi ilaçtır' sloganıyla hizmet veriyor.

ÖĞRENCİ VE EV HANIMLARI

Üniversite öğrencileri, ev kadınları ile çalışan kadınlar ve emekli gönüllü annelerin yer aldığı 'Sarı Melekler Grubu'nda yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen bağışçı melekler, her gün hasta çocukların basit ihtiyaçlarını gidermek, onlara kitap okumak, çeşitli oyunlar oynamak, moral ve motivasyonlarını artırıcı çalışmalarda bulunmanın, kendilerinin de hayata dair motivasyonlarını artırdığını söyledi.

ORGAN BEKLEYENLERE YARDIM

Hastaların motivasyonlarını artırıcı çalışmalarda bulunurken, sürekli karşılaştıkları acil organ bekleyenlerin yardımına da koşmaya çalıştıklarını belirten Samiye Gökmen, şöyle dedi:

"Organ bağışının da onların yaşama azimlerini artıracağını biliyoruz. Her gün bağış bekleyip diyaliz günlerinde buluştuğumuz hastaların en kısa sürede şifa bulmaları en büyük dileğimiz. Sarı Melekler olarak organlarımızı bağışlayıp cana can katma isteğimizi yineledik. Hastanede ihtiyacı olan hastalara küçük de olsa yardımlarımız devam ederken, organ bağışıyla da hayatta kalmaları yönünde yardımcı olmak istedik."

HASTA VE HASTA YAKINLARINA YARDIM

Hastaların taburcu olduktan sonra da takiplerini sürdürdüklerini söyleyen Gökmen, "Elimizden geldiğince hastalarımızı takip edip yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ailelerine de hastane içindeki işlemleri sırasında yardımcı oluyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının hastane içindeki eli ayağı olmak için çalışıyoruz" dedi.

DHA