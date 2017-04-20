Şehit hakim için babaevi önünde tören (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi, cenaze aracıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden alınarak Ulu Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis ve askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, şehidin annesi Fatma Alan, tabuta sarılarak, 'Yavrum canım oğlum beni de götür, beni bırakıp gitme' diyerek ağıt yaktı.

Protokolle birlikte saf tutan baba Mahmut Alan taziyeleri kabul etti. Bekar olan ve bir ablası bulunan şehit Alan'ın görev yeri Tunceli Ovacık'ta 5 ay önce göreve başladığı belirtildi. Cenaze töreninin ardından şehidin cenazesi askeri erkan tarafından cenaze aracına taşındı. Anne Fatma Alan ve şehidin ablası Pelin Şahin, cenaze aracına binİP, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi daha sonra şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

DHA