Sivas'ta gebe bilgilendirme sınıfı kuruldu

SİVAS'ta bebek bekleyen aileler için İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' kuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nın Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi kapsamında Sivas'ta İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' kuruldu. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü içinde kurulan sınıfın açılışı, Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın ve kurum müdürlerinin eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sonrası İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nı katılımcılara gezdirerek bilgi verdi. Aynı zamanda 16 ilçede bulunan 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' bebek bekleyen ailelere gebelik döneminde neler yapılması gerektiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, "Bu sınıfta gebeliğin her aşamasına dair bütün evrelerle ilgili çeşitli konularda eğitimler verilecek. Bu sınıfımızda bütün gebelerimizi tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Onların bu kursa katılabilmesi için her türlü kolaylığın sağlandığını ve sağlanmaya çalışıldığını ayrıca belirtmek isterim. Bu çok güzel bir nimet ve gebeliği teşvik eden unsurlardan bir tanesidir. Gebelik hem anne, hem de bebek için yepyeni bir dünyaya açılan bir kapı, yepyeni bir hayattır. Bizler için hem anne sağlığı hem de bebeğin sağlığı çok önemlidir. Bu önemin farkında olan bizler gebelerimize her türlü hizmeti sağlayabilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

DHA