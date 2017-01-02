Sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

SAMSUN, (DHA ) SAMSUN'da 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay bu akşam Samsun'un İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Selahiye Mahallesi'nde yürüyen Ufuk Altuntaş, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA