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Kırklareli Haberi: Su kovasına düşen bebek boğuldu

Su kovasına düşen bebek boğuldu
12:4628 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Su kovasına düşen bebek boğuldu
Su kovasına düşen bebek boğuldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde su dolu kovaya düşen 11 aylık Doğan Elmacı boğularak öldü.
Lüleburgaz'ın Güneş Mahallesi'nde yaşayan Yonca Elmacı'nın bebeği Doğan Elmacı, iddiaya göre evin içinde bulunan su dolu kovanın içine düştü. Annesinin son anda fark ettiği bebek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minik Doğan'ın otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

DHA

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