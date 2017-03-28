Su kovasına düşen bebek boğuldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde su dolu kovaya düşen 11 aylık Doğan Elmacı boğularak öldü.

Lüleburgaz'ın Güneş Mahallesi'nde yaşayan Yonca Elmacı'nın bebeği Doğan Elmacı, iddiaya göre evin içinde bulunan su dolu kovanın içine düştü. Annesinin son anda fark ettiği bebek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minik Doğan'ın otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA